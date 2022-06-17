أمن وقضاء
17 حزيران 2022 - 13:13
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القوى الامنية: اجراءات واجب اتّباعها لتفادي جرائم النشل والسرقة على الكورنيش (فيديو)

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القوى الامنية: اجراءات واجب اتّباعها لتفادي جرائم النشل والسرقة على الكورنيش (فيديو)
Lebanon News
أطلقت القوى الامنية حملة توعية حول الحماية من جرائم النشل والسرقة والتحرش، وعن نظافة الكورنيش البحري ضمن شرطة بيروت.
 
 
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