القوى الامنية: اجراءات واجب اتّباعها لتفادي جرائم النشل والسرقة على الكورنيش (فيديو)

إليكم الاجراءات...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكورنيش, عمليات النشل,القوى الامنية ,إليكم الاجراءات...

LBCI News Lebanon

أطلقت القوى الامنية حملة توعية حول الحماية من جرائم النشل والسرقة والتحرش، وعن نظافة الكورنيش البحري ضمن شرطة بيروت.

#قوى_الامن تطلق حملة توعية حول الحماية من جرائم النشل والسرقة والتحرش ، وعن نظافة الكورنيش البحري ضمن شرطة #بيروت - بالفيديو: اجراءات واجب اتّباعها لتفادي جرائم النشل والسرقة على الكورنيش#الكورنيش_إلنا_كلنا_الكورنيش_مسؤوليتنا_كلنا pic.twitter.com/0o9EQ0IuJW — قوى الامن الداخلي (@LebISF) June 17, 2022