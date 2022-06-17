القوى الامنية: اجراءات واجب اتّباعها لتفادي جرائم النشل والسرقة على الكورنيش (فيديو)

#قوى_الامن تطلق حملة توعية حول الحماية من جرائم النشل والسرقة والتحرش ، وعن نظافة الكورنيش البحري ضمن شرطة #بيروت - بالفيديو: اجراءات واجب اتّباعها لتفادي جرائم النشل والسرقة على الكورنيش#الكورنيش_إلنا_كلنا_الكورنيش_مسؤوليتنا_كلنا pic.twitter.com/0o9EQ0IuJW
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) June 17, 2022
#قوى_الامن تطلق حملة توعية حول الحماية من جرائم النشل والسرقة والتحرش ، وعن نظافة الكورنيش البحري ضمن شرطة #بيروت - بالفيديو: اجراءات واجب اتّباعها لتفادي جرائم النشل والسرقة على الكورنيش#الكورنيش_إلنا_كلنا_الكورنيش_مسؤوليتنا_كلنا pic.twitter.com/0o9EQ0IuJW