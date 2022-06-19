الجيش: توقيف شخص في بئر العبد لترؤسه عصابة سرقة دراجات نارية

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LBCI News Lebanon

أعلنت قيادة الجيش أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت بتاريخ ١٩ / ٦ /٢٠٢٢، في منطقة بئر العبد ــــ الضاحية الجنوبية المواطن (ع.ق) لترؤسه عصابة سرقة دراجات نارية في المنطقة المذكورة. وقد اعترف الموقوف بسرقة عشرات الدراجات النارية.