أمن وقضاء
19 حزيران 2022 - 07:31
19/06/2022 07:31:35
الجيش: توقيف شخص في بئر العبد لترؤسه عصابة سرقة دراجات نارية
الجيش: توقيف شخص في بئر العبد لترؤسه عصابة سرقة دراجات نارية
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LBCI News Lebanon
أعلنت قيادة الجيش أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت بتاريخ ١٩ / ٦ /٢٠٢٢، في منطقة بئر العبد ــــ الضاحية الجنوبية المواطن (ع.ق) لترؤسه عصابة سرقة دراجات نارية في المنطقة المذكورة. وقد اعترف الموقوف بسرقة عشرات الدراجات النارية.
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