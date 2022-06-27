اندلاع حريق كبير في مار روكز - الدكوانة ومناشدات من الاهالي

اندلاع حريق كبير في مار روكز - الدكوانة

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LBCI News Lebanon

اندلع حريق كبير في منطقة مار روكز - الدكوانة، وبات يهدد الأبنية السكنية المجاورة ودير مار روكز.



وناشد أهالي المنطقة المعنيين التدخل السريع منعا من امتداده الى المنازل.