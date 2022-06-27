أمن وقضاء
27 حزيران 2022 - 04:34
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اندلاع حريق كبير في مار روكز - الدكوانة ومناشدات من الاهالي

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اندلاع حريق كبير في مار روكز - الدكوانة ومناشدات من الاهالي
Lebanon News
اندلع حريق كبير في منطقة مار روكز - الدكوانة، وبات يهدد الأبنية السكنية المجاورة ودير مار روكز.

وناشد أهالي المنطقة المعنيين التدخل السريع منعا من امتداده الى المنازل.
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