أمن وقضاء
27 حزيران 2022 - 06:50
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وحدة عسكرية تتدخل لإعادة الهدوء إلى محيط أحد مراكز الإمتحانات في بعلبك

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وحدة عسكرية تتدخل لإعادة الهدوء إلى محيط أحد مراكز الإمتحانات في بعلبك
Lebanon News
أفادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بأن أحد المواقع الإلكترونية نشر خبرًا مفاده قيام تلميذ يخضع لإمتحانات الشهادة المتوسطة في منطقة بعلبك بإدخال هاتفه إلى غرفة الإمتحانات بهدف الغش، بموازاة قيام مجموعة من الشبان المشاغبين بمرافقته إلى مركز الإمتحانات والتواجد عند مدخل المدرسة، فيما لم يتمكن أفراد الطاقم التعليمي من إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.
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وأشارت إلى أنه على الأثر، تدخلت وحدة عسكرية وأخرجت التلميذ المذكور من مركز الإمتحانات واتخذت التدابير المناسبة لإعادة الهدوء إلى المدرسة ومحيطها.
 
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