نفّذ أكثر من ٢٣ عملية سرقة... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه بعملية نوعية في حي السلم

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بعدما كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية وآخرها ليل تاريخ ١٦-17/06/2022، حيث أقدم مجهول على سرقة /5/ محلات تجارية بواسطة الكسر والخلع في محلة بوليفار كميل شمعون، كثّفت شعبة المعلومات جهودها الاستعلامية والميدانية لتحديد هوية الفاعل، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت إلى كشف هويته وهو المدعو: ح. ف. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني) من أصحاب السوابق بجرم سرقة.ولفتت الى أنه بتاريخ 20-06-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات الشعبة عملية نوعية وخاطفة في محلة حي السلم نتج عنها توقيف المذكور. وبتفتيش منزله، تم ضبط مجموعة من الأحذية والألبسة، وهواتف خليوية وأكسسواراتها، بالإضافة إلى قطع نحاسية.وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على الدخول إلى سرقة /5/ محلات تجارية في ليلة واحدة في محلة بوليفار كميل شمعون بواسطة الكسر والخلع، وسرقة كل ما توفّر له من مال وبضائع. كما اعترف بإقدامه بتواريخ سابقة على سرقة أكثر من /18/ محلًّا تجاريًّا من ضمنها محلات لبيع الألبسة والأحذية، ومطاعم ومحلات لبيع الحلويات، ومحل لتصليح الهواتف الخليوية، ومستودعات ومكتب سفريات، من مناطق خلدة، الشويفات، الحدث، وكفرشيما.وبحسب بيان للمديرية العامة لقوى الأمن، أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.