قائد الجيش إستقبل النائب صلح ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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إستقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة النائب ينال الصلح وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.كما استقبل رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان Mrs. Simone Aeschlimann مع وفد مرافق، وتم التداول في شؤون مختلفة.