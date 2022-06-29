أمن وقضاء
29 حزيران 2022 - 10:13
29/06/2022 10:13:49
قائد الجيش إستقبل النائب صلح ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
قائد الجيش إستقبل النائب صلح ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
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LBCI News Lebanon
إستقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة النائب ينال الصلح وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
كما استقبل رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان Mrs. Simone Aeschlimann مع وفد مرافق، وتم التداول في شؤون مختلفة.
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