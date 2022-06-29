أمن وقضاء
29 حزيران 2022 - 10:13
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قائد الجيش إستقبل النائب صلح ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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قائد الجيش إستقبل النائب صلح ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
Lebanon News
إستقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة النائب ينال الصلح وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.  
 
كما استقبل رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان Mrs. Simone Aeschlimann مع وفد مرافق، وتم التداول في شؤون مختلفة.


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