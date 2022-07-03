مروجا مخدّرات ينشطان في المتن وكسروان في قبضة شعبة المعلومات بالجرم المشهود

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نفّذت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات التي تستهدف فئة الشّباب اللّبناني في مختلف المناطق اللبنانية كمينًا محكمًا في محلّة طبرجا، نتج عنه توقيف ش. خ. (من مواليد عام ١٩٨٣، لبناني)، و ل. ش. (من مواليد عام ١٩٩٣، لبنانية) على متن سيارة نوع "دودج" لون كحلي -جرى ضبطها- أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في المحلّة، وذلك بعد أن توافرت معلومات للشّعبة حول قيام مجهولَيْن بترويج المخدّرات في المتن وكسروان.وبتفتيشهما والسّيارة، تم ضبط، وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة، ما يلي:-53 مظروفًا بداخله مادّة الكوكايين زِنتها /238/ غ-8مظاريف بداخلها مادّة باز الكوكايين زِنتها /33/غ-50 طبة بلاستيكية بداخلها مادّة باز الكوكايين زِنتها /290/غ.-علبة بداخلها أدوات تُستخدم في تعاطي المخدّرات، مصفاة لون أحمر، هاتفَين خلويَين، ومبالغ مالية.وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات لعددٍ من الزبائن، على متن السّيارة المضبوطة، وأنهما ينشطان في العديد من مناطق المتن وكسروان.