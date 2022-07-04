يروّج المخدرات في مناطق عدة من جبل لبنان... فوقع في قبضة شعبه المعلومات بالجرم المشهود

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تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، بتاريخ 27-06-2022، من توقيف ح. ح. (مواليد عام 1993، سوري)، بحقه 3 ملاحقات قضائية بجرم مخدرات، بالجرم المشهود في محلة الضبية أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية لون أسود دون لوحات، بحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.وبتفتيشه والدراجة عثرت الشعبة المذكورة على مظروف كوكايين مدون عليه " 350 " زنته 3,1 غ، وعلبة بلاستيكية تحتوي مادة الكوكايين زنتها 5,9غ وهاتف خلوي.أيضا، بتفتيش منزله الكائن في محلة انطلياس، تم ضبط ما يلي:-114 مظروفًا من مادة الكوكايين زنتها حوالي /229/ غ.-146 مظروفًا من مادة الهيرويين زنتها حوالي /355/ غ.-30 مظروفًا من مادة السالفيا زنتها حوالي /54/ غ.-4 قطع من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /74/ غ.-5 علب بلاستيكية من مادة الكريستال ميث زنتها حوالي /34/.-مسدس حربي مع ممشط و7 طلقات صالحة للاستعمال.-دفترين ورق لف سجائر و4 هواتف خلوية، ومبلغ مالي.وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في مناطق جل الديب، وانطلياس، وضبية، على متن الدراجة الآلية التي ضبطت بحوزته.