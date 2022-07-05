إعتصام سلمي لعمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية غدًا إحتجاجًا على توقيفهم عن العمل

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أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنا أنها ستنفذ غدًا إعتصامًا سلميًا لجميع الموظفين، وذلك إحتجاجًا على عدم إيجاد حل يؤمن إستمرارية عمل ولقمة عيش ٤٥٠ موظفًا أوقفوا عن العمل دون ذنب ودون سابق إنذار بعد توقف الرواتب دون أي تعويضات بعد ٢٠ عامًا من الخدمة في هذا القطاع، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية بوقف العمل بإفادات المعاينة الميكانيكية وقيام الشركة المشغلة "فال" على أثرها بوقف العمل وإقفال مراكز العمل دون تحمل أي مسؤولية تجاه الموظفين وبالرغم من جميع الوعود أن هؤلاء الموظفين أصبحوا دون أي معيل بعد أن تم القضاء على أمانهم المعيشي والوظيفي.وأشارت إلى أن الإعتصام سيكون أمام مركز المعاينة في الحدث الساعة الـ١١ قبل الظهر على أن تليه وقفات إحتجاجية وتصعيدية أخرى تحدد لاحقًا لحين تحقيق المطالب.