أمن وقضاء
05 تموز 2022 - 13:39
05/07/2022 13:39:00
المعتدي على المراهقين في القاع الحدودية بقبضة الأمن .. اليكم تفاصيل ما حدث
ممارسات مقززة بحق اطفال في بلدة القاع البقاعية ...
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LBCI News Lebanon
في هذا المنزل في بلدة القاع الحدودية، كانت تُمارس أبشع الجرائم الجسدية والمعنوية بحق أطفال بعمر الورد.
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