المعتدي على المراهقين في القاع الحدودية بقبضة الأمن .. اليكم تفاصيل ما حدث

ممارسات مقززة بحق اطفال في بلدة القاع البقاعية ...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار أطفال,البقاع ,ممارسات مقززة بحق اطفال في بلدة القاع البقاعية ...

LBCI News Lebanon

في هذا المنزل في بلدة القاع الحدودية، كانت تُمارس أبشع الجرائم الجسدية والمعنوية بحق أطفال بعمر الورد.