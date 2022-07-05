أمن وقضاء
05 تموز 2022 - 13:39
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المعتدي على المراهقين في القاع الحدودية بقبضة الأمن .. اليكم تفاصيل ما حدث

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Lebanon News
في هذا المنزل في بلدة القاع الحدودية، كانت تُمارس أبشع الجرائم الجسدية والمعنوية بحق أطفال بعمر الورد.
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