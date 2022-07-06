القاضية عون مثلت امام القضاء: لم امارس اي ضغط ولنبتعد عن الاستنسابية

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في موضوع ِاحالةِ القاضية غادة عون على المجلسِ التأديبي من قِبل رئيس التفتيش القضائي بُركان سعد ، وبعدما إستَمهَلت في الجلسةِ السابقة لتعيينِ محامٍ، مَثُلت القاضية عون امام القاضي جَمال الحجار في حضورِ محاميتها باسكال فهد وأَدلت بافادتِها حولَ ما هو منسوبٌ اليها "لخرقِها موجَب التَحفظ وممارسة الضغط على أحد القُضاة الذين يَنظُرون في الدعوى المقامةِ ضدَها في محكمة الاستئناف".واكدت عون أنها لم تتدخل بعملِ القضاء ولم تمارس اي ضغط انما ابدت رأياً قانونيا.اما لناحيةِ مُوجَب التحفظ، فقد تمنت تطبيقَه على كل القُضاة بعيداً من الاستنسابية.وعليه، سيُحيل الحجار تقريرَه على المجلس التأديبي الذي يعودُ اليه اجراء المُحاكمة.