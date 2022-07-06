أمن وقضاء
06 تموز 2022 - 07:14
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القاضية عون مثلت امام القضاء: لم امارس اي ضغط ولنبتعد عن الاستنسابية

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القاضية عون مثلت امام القضاء: لم امارس اي ضغط ولنبتعد عن الاستنسابية
Lebanon News
في موضوع ِاحالةِ القاضية غادة عون على المجلسِ التأديبي من قِبل رئيس التفتيش القضائي بُركان سعد ، وبعدما إستَمهَلت في الجلسةِ السابقة لتعيينِ محامٍ، مَثُلت القاضية عون امام القاضي جَمال الحجار في حضورِ محاميتها باسكال فهد وأَدلت بافادتِها حولَ ما هو منسوبٌ اليها "لخرقِها موجَب التَحفظ وممارسة الضغط على أحد القُضاة الذين يَنظُرون في الدعوى المقامةِ ضدَها في محكمة الاستئناف".
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واكدت عون أنها لم تتدخل بعملِ القضاء ولم تمارس اي ضغط انما ابدت رأياً قانونيا.


اما لناحيةِ مُوجَب التحفظ، فقد تمنت تطبيقَه على كل القُضاة بعيداً من الاستنسابية.
 

وعليه، سيُحيل الحجار تقريرَه على المجلس التأديبي الذي يعودُ اليه اجراء المُحاكمة.
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