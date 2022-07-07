بعد أن قاما بعدّة عمليات سلب مواطنين بقوّة السّلاح وترويعهم ...شعبة المعلومات توقف أحدهما في الجديدة

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تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات السّلب بقوّة السّلاح في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين فيها وتوقيفهم، من إلقاء القبض على المدعو ن. ف. (من مواليد عام 1994، لبناني) في كمين بتاريخ 3-7-2022، وذلك بعد توافر معلومات للشّعبة حول قيام مجهولَين على متن سيارة نوع "هيونداي i10" لون جردوني من دون لوحات، بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من تلك العمليات، وترويع المواطنين في عدّة مناطق، بدءًا من الضبية وصولاً الى جونية.وبتفتيشه والمركبة الآلية التي جرى ضبطها، عُثِر على كميّة من مادتي الماريجوانا وحشيشة الكيف، بحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.وبالتحقيق معه، اعترف بتنفيذه أكثر من 10 عمليات سلب بقوّة السّلاح، بالاشتراك مع (س. ي.، مواليد عام 1993، لبناني) في عدّة مناطق ما بين الضبية وجونية، كما اعترف بتعاطي المخدّرات.وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف شريكه.