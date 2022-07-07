الخوري التقى وفداً من أهالي الموقوفين في انفجار المرفأ: لإنشاء هيئة إتهامية عدلية تعمل على تعجيل بت القرارات

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التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة ،وفداً من أهالي الموقوفين في انفجار المرفأ، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها الوفد على الجهات المعنية بالملف.وأشار الخوري الى أنه سبق أن أعد، بعد نحو شهرين من توليه حقيبة العدل، مشروعاً متكاملاً حول مقاربة ملف المرفأ من كل جوانبه القانونية، كونه سابقة لم تواجهها المحاكم اللبنانية من قبل، نظراً لحجم الإنفجار وتداعياته الضخمة.ولفت النظر الى ضرورة إنشاء هيئة إتهامية عدلية تعمل على تعجيل دراسة وبت عدد من القرارات المتخذة من قبل المحقق العدلي القاضي فادي صوان ثم خلفه القاضي طارق البيطار، موضحا أنها خطوة تحتاج الى تشريع في مجلس النواب.