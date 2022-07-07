بعد تعميم صورته سابقاً كمشتبه به بتهريب المخدّرات... مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة يوقفه

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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بتاريخ 21-1-2022، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة مشتبهٍ به بجرم تهريب مخدّرات الى خارج الأراضي اللبنانية.ونتيجة المتابعة، وعمليات الرّصد والتعقّب، تمكّنت دوريّة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في وحدة الشّرطة القضائية من إلقاء القبض عليه في محلّة المدينة الصناعية - زحلة، ويدعى: أ. ف. (مواليد عام 1997، لبناني).كما أوقفت الدورية المذكورة شخصاً آخراً كان برفقته على متن سيارة نوع "مرسيدس"، تمّ ضبطها، ويدعى: م. ح. (مواليد عام 1992، لبناني).وقد أودع الموقوفان مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.