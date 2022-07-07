أمن وقضاء
07 تموز 2022 - 13:25
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بعد تعميم صورته سابقاً كمشتبه به بتهريب المخدّرات... مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة يوقفه

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بعد تعميم صورته سابقاً كمشتبه به بتهريب المخدّرات... مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة يوقفه
Lebanon News
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بتاريخ 21-1-2022، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة مشتبهٍ به بجرم تهريب مخدّرات الى خارج الأراضي اللبنانية.

ونتيجة المتابعة، وعمليات الرّصد والتعقّب، تمكّنت دوريّة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في وحدة الشّرطة القضائية من إلقاء القبض عليه في محلّة المدينة الصناعية - زحلة، ويدعى: أ. ف. (مواليد عام 1997، لبناني).
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كما أوقفت الدورية المذكورة شخصاً آخراً كان برفقته على متن سيارة نوع "مرسيدس"، تمّ ضبطها، ويدعى: م. ح. (مواليد عام 1992، لبناني).

وقد أودع الموقوفان مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
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