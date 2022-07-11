أمن وقضاء
11 تموز 2022 - 03:17
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مروّج عملة مزيّفة أوقفته شعبة المعلومات بقاعاً وضبطت مبلغاً مزيّفاً بحوزته

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مروّج عملة مزيّفة أوقفته شعبة المعلومات بقاعاً وضبطت مبلغاً مزيّفاً بحوزته
Lebanon News
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار العمليات التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عملیات ترويج العملة المزيّفة في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة الجهود الحثيثة والمتابعة الاستعلامية، توصّلت القطعات المختصّة في الشّعبة الى تحديد هويّة شخص يقوم بترويج العملة المزيّفة ضمن محافظة البقاع، ويُدعى: أ. ص. (مواليد عام 1998، سوري)
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وبناءً عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه تمهيداً لتوقيفه بالجرم المشهود.

وبحسب بيان للمديرية، بتاريخ 4-7-2022، وبعد رصد ومراقبة، نفّذت دوريّات من الشّعبة كمينًا محكمًا في بلدة تمنين الفوقا، أسفر عن توقيفه. وبتفتيشه تمّ ضبط مبلغ مزيّف بقيمة /1,700/ دولار أميركي.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترويج العملة المزيّفة والاستحصال عليها من عدد من الاشخاص السوريين.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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