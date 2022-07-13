4 جرحى نتيجة إرتطام سيارة بعمود إنارة في المنية

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LBCI News Lebanon

أصيب أربعة أشخاص بجروح ورضوض وكسور في مختلف أنحاء الجسم نتيجة إرتطام سيارة بعمود إنارة على الطريق العام في حي حمدون في المنية.



وتم إسعاف المصابين الأربعة ونقلهم إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم.