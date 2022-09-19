أمن وقضاء
19 أيلول 2022 - 07:46
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أقدما على عدة عمليات سلب بقوة السلاح في مناطق باب الرمل شكا والبترون ... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟

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أقدما على عدة عمليات سلب بقوة السلاح في مناطق باب الرمل شكا والبترون ... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟
Lebanon News
عمّمت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وبناء على إشارة القضاء، صورة كلا من الموقوفين خ. ش. (مواليد عام 2001، لبناني) و م. ش. (مواليد عام 2001، لبناني)، لإقدامهما بأوقات وتواريخ مختلفة بجرائم سلب بقوة السلاح على متن دراجة آلية في مناطق: باب الرمل، شكا والبترون. 

وتبيّن ان الموقوفَين من أصحاب السوابق بجرائم: خطف، سرقة، تعاطي مخدرات.
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وطلبت القوى الامنية من الذين تعرّضوا لعمليات مماثلة، وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى مركز مفرزة طرابلس القضائية الكائن في سراي طرابلس بجانب قصر عدل طرابلس، أو الاتصال على الرقم: 443889-06، أو 423039-06، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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