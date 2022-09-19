أمن وقضاء
19 أيلول 2022 - 08:59
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محتجون في عكار أقفلوا الدوائر الرسمية في سرايا حلبا احتجاجا على توقيف ناشطَين

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محتجون في عكار أقفلوا الدوائر الرسمية في سرايا حلبا احتجاجا على توقيف ناشطَين
Lebanon News
عمد محتجون من الحراك الشعبي في عكار ومن أصدقاء الناشطَين عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم، الذَين اقتحما بنك لبنان والمهجر الاسبوع الماضي، إلى إقفال الدوائر الرسمية في سرايا حلبا الحكومية، مكاتب المحافظة، نفوس حلبا ، المحكمة الشرعية والمحكمة المدنية ، ليبان بوست .

كما أقفلوا المراكز التالية المنتشرة في مدينة حلبا وهي : المالية ،العقارية ، مصلحة المياه ، مركز ألفا ، أوجيرو ، مؤسسة كهرباء لبنان _ دائرة حلبا ، المعاهد التربوية ،والتنظيم المدني .
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وأكد المحتجون أن إقفال الدوائر الرسمية سيستمر لحين الإفراج عن الناشطَين .
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