أمن وقضاء 20 أيلول 2022 - 14:04 20/09/2022 14:04:00 في سياسة "الأنا أو لا أحد" ومستخدِماً نفوذَ السلاح.. وديع الشيخ يسجل مشكله الـ18!

17 اشكالا لم يدّع فيها احد على وديع الشيخ..

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LBCI News Lebanon

في سياسة "الأنا أو لا أحد" ومستخدِماً نفوذَ السلاح مرةً جديدة إسم وديع الشيخ إلى العلن.



بعد شَهر السلاح في الشارع، في الـpub، هذه المرّة في المستشفى. الإعلان

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