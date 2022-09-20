أمن وقضاء
20 أيلول 2022 - 14:04
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في سياسة "الأنا أو لا أحد" ومستخدِماً نفوذَ السلاح.. وديع الشيخ يسجل مشكله الـ18!

17 اشكالا لم يدّع فيها احد على وديع الشيخ.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار وديع الشيخ,اشكال,17 اشكالا لم يدّع فيها احد على وديع الشيخ..
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Lebanon News
في سياسة "الأنا أو لا أحد" ومستخدِماً نفوذَ السلاح مرةً جديدة إسم وديع الشيخ إلى العلن.

بعد شَهر السلاح في  الشارع، في الـpub، هذه المرّة في المستشفى.
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