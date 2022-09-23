أمن وقضاء
23 أيلول 2022 - 10:51
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ما مصير المهاجرين اللبنانيين الذين علق مركبهم في اليونان؟

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ما مصير المهاجرين اللبنانيين الذين علق مركبهم في اليونان؟
Lebanon News
بعد أن كان علق أحد مراكب الهجرة غير الشرعية في جزيرة كريت اليونانية، تبين ان من على متنه في انطاليا، وهناك على الاقل ٩٥ شخصا من الجنسية اللبنانية بين رجال ونساء وأطفال.

وكان جرى التحقيق معهم للتثبت من هوياتهم.
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