ما مصير المهاجرين اللبنانيين الذين علق مركبهم في اليونان؟

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LBCI News Lebanon

بعد أن كان علق أحد مراكب الهجرة غير الشرعية في جزيرة كريت اليونانية، تبين ان من على متنه في انطاليا، وهناك على الاقل ٩٥ شخصا من الجنسية اللبنانية بين رجال ونساء وأطفال.



وكان جرى التحقيق معهم للتثبت من هوياتهم.