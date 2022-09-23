مهاجرون لبنانيون سوريون وفلسطنيون حلموا بحياة أفضل... لكن الرحلة انتهت قبل الوصول

انتهت الرحلة وأحلام الوصول الى ايطاليا عند سواحل طرطوس...

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جثث عائمة قبالة شاطىء طرطوس قرب جزيرة ارواد السورية...



حطام مركب وأمتعة مهاجرين غير شرعيين وأرواح لفظت أنفاسها الأخيرة في مواجهة الغرق...



انه الرعب بذاته والخوف والمأساة التي عاشوها قبل غرق المركب وتحطمه مع بدء تسرب المياه اليه...