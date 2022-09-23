أمن وقضاء
23 أيلول 2022 - 13:37
Back

مهاجرون لبنانيون سوريون وفلسطنيون حلموا بحياة أفضل... لكن الرحلة انتهت قبل الوصول

انتهت الرحلة وأحلام الوصول الى ايطاليا عند سواحل طرطوس... Lebanon, news ,lbci ,أخبار طرطوس, قارب موت,هجرة غير شرعية,انتهت الرحلة وأحلام الوصول الى ايطاليا عند سواحل طرطوس...
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
جثث عائمة قبالة شاطىء طرطوس قرب جزيرة ارواد السورية... 

حطام مركب وأمتعة مهاجرين غير شرعيين وأرواح لفظت أنفاسها الأخيرة في مواجهة الغرق...

انه الرعب بذاته والخوف والمأساة التي عاشوها قبل غرق المركب وتحطمه مع بدء تسرب المياه اليه... 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً