انفجار عبوة في باحة منزل مراسل جريدة "الأخبار"... والأضرار مادية

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أقدم مجهولون حوالى الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل، على إلقاء عبوة في باحة منزل مراسل جريدة "الأخبار" في منطقة بعلبك الزميل رامح حمية في بلدة طاريا، وخلف انفجارها أضرارا مادية في جدران المنزل، وفي عدد من السيارات المتوقفة في المكان، ومنها سيارته من نوع نيسان، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.وحضرت عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية وفتحت تحقيقاتها لمعرفة نوع العبوة، وكيفية وضعها، وجمع الأدلة. والعمل جار لتحديد هوية الفاعلين.بدوره، أكد حمية ألا عداوات أو خلافات شخصية له مع أحد، وتربطه علاقات متينة مع الأطراف كافة، وخصوصا المجتمع المحلي.وقال: "استهداف منزلي الذي أسكن فيه مع عائلتي في جنح الظلام من قبل مجهولين، هو عمل جبان. وإنني لا أتهم أحدا، بل أترك الأمر بين أيدي القوى الأمنية والأجهزة القضائية، لكشف هوية الفاعلين ومحاسبتهم".