اللواء خير: سيتم استعادة 5 لبنانيين و8 فلسطينيين من الذين تم انقاذهم احياء من حادثة القارب

كشف الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير أنه بعد التواصل مع مستشفى الباسل في طرطوس، سيتم استعادة 5 لبنانيين و8 فلسطينيين الى شمال لبنان قريبا من الذين تم انقاذهم احياء من القارب الذي غرق قبالة جزيرة ارواد السورية.