أمن وقضاء
24 أيلول 2022 - 10:27
Back

اللواء خير: سيتم استعادة 5 لبنانيين و8 فلسطينيين من الذين تم انقاذهم احياء من حادثة القارب

اللواء خير: سيتم استعادة 5 لبنانيين و8 فلسطينيين Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوريا, اللواء خير,القارب,اللواء خير: سيتم استعادة 5 لبنانيين و8 فلسطينيين
episodes
اللواء خير: سيتم استعادة 5 لبنانيين و8 فلسطينيين من الذين تم انقاذهم احياء من حادثة القارب
Lebanon News
كشف الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير أنه بعد التواصل مع مستشفى الباسل في طرطوس، سيتم استعادة 5 لبنانيين و8 فلسطينيين الى شمال لبنان قريبا من الذين تم انقاذهم احياء من القارب الذي غرق قبالة جزيرة ارواد السورية.
 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً