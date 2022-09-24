تدابير سير تزامنا مع ماراثون تدريبي للعدائين والعداءات على الطريق البحرية

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ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير سير تزامنا مع إقامة جمعية بيروت ماراثون تمارين تدريبية ضمن برنامج تدريبي للعدّائين والعدّاءات الذين يرغبون المشاركة للمرة الأولى في سباق الماراثون لمسافة 42,195/كلم خلال فعاليات سباق بيروت ماراثون.وسيتم إقفال طريق الكرنتينا قرب غاليري "فانليان" حتى "آيشتي"، اعتبارا من الساعة 6,00 صباحا ولغاية الساعة 9,00 صباحا، وذلك بتواريخ:25-9-2022، و2، 9، 16، 23-10-2022.وطلبت القوى الامنية من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.