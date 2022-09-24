أمن وقضاء
24 أيلول 2022 - 13:49
Back

قصور العدل مقفلة والقضاة يرفضون الاستجداء... فماذا عن حل الـ 8000 ل.ل؟

لا جديد في موضوع اعتكاف القضاة Lebanon, news ,lbci ,أخبار قضاة,اعتكاف,لا جديد في موضوع اعتكاف القضاة
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
عندما اجتمع القضاة يوم الجمعة بمجلس القضاء الاعلى للبحث في مصير توقفهم عن العمل، ظنوا انهم سيتلقون جرعة دعم من المجلس، لكن حسابات الحقل جاءت عكس حسابات البيدر. 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً