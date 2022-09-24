أمن وقضاء
24 أيلول 2022 - 13:49
24/09/2022 13:49:00
قصور العدل مقفلة والقضاة يرفضون الاستجداء... فماذا عن حل الـ 8000 ل.ل؟
لا جديد في موضوع اعتكاف القضاة
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LBCI News Lebanon
عندما اجتمع القضاة يوم الجمعة بمجلس القضاء الاعلى للبحث في مصير توقفهم عن العمل، ظنوا انهم سيتلقون جرعة دعم من المجلس، لكن حسابات الحقل جاءت عكس حسابات البيدر.
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