قصور العدل مقفلة والقضاة يرفضون الاستجداء... فماذا عن حل الـ 8000 ل.ل؟

لا جديد في موضوع اعتكاف القضاة

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LBCI News Lebanon

عندما اجتمع القضاة يوم الجمعة بمجلس القضاء الاعلى للبحث في مصير توقفهم عن العمل، ظنوا انهم سيتلقون جرعة دعم من المجلس، لكن حسابات الحقل جاءت عكس حسابات البيدر.