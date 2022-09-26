اللواء صليبا في عيد أمن الدولة الـ38: لنكن مستعدين لكل الإحتمالات والتحديات التي تقتضي منا الحفاظ على بنيان الأمن عامرًا ومتينًا

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,أمن الدولة,اللواء صليبا في عيد أمن الدولة الـ38: لنكن مستعدين لكل الإحتمالات والتحديات التي تقتضي منا الحفاظ على بنيان الأمن عامرًا ومتينًا

LBCI News Lebanon

لمناسبة العيد الثامن والثلاثين لإنشاء المديرية العامة لأمن الدولة، توجه مديرها العام اللواء طوني صليبا إلى العسكريين مشيرًا إلى أن "العيد يأتي ولبنان يمر في ظروف إستثنائية منذ أكثر من ثلاث سنوات رافقتها إنهيارات متعددة، خاصة المالية منها."



وأكد صليبا أن "المديرية العامة لأمن الدولة لن تترك وسيلة لتكثيف المساعدات الإجتماعية التي تقدمها للعسكريين، من أجل تخفيف الأعباء الصعبة عن كاهلكم، وما معمودية الضائقة التي يمر بها الشعب اللبناني إلا طريق موصل إلى النهاية المرجوة التي نتمناها قريبة وعاجلة."

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ولفت إلى أن "لبنان يمر بأوقات دقيقة للغاية، وهو على مشارف ربح معركة دبلوماسية وحقوقية خاضها ضد العدو الإسرائيلي الذي حاول هضم حقوق لبنان التي تختص بثرواته الوطنية، ولكن التضامن اللبناني ووحدة الموقف، أديا إلى تحصيل الحقوق والحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والمقبلة."



ودعا إلى "البدء بمسار جديد في النهوض والتعافي عبر التوظيف الصحيح للثروة المنتظرة، بما يزيل الأعباء عن كاهل الشعب."



وشدد على أن الأمن هو العمود الفقري لبقاء الأوطان وعدم سقوطها، ولبنان الذي يمر في أحلك الظروف على أكثر من صعيد، لم يبق من ركيزة له يتكئ عليها سوى المؤسسات الأمنية والعسكرية. وقال: "علينا أن نكون مستعدين لكل الإحتمالات والتحديات التي تقتضي منا الحفاظ على بنيان الأمن عامرًا ومتينًا، وأن نبعد عنه أي إهتزاز من خلال تكثيف الجهد، إنطلاقًا من مفهوم الأمن الإستباقي لصيانة الإستقرار والسلم الأهلي، والأهم، أن نبادر إلى إنفاذ القانون مع إلتزام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إذ، لا سقف يعلو فوق سقفها، في وطن، إرتبط وجوده تاريخيًا بالحرية والكرامة والإنسانية."