أمن وقضاء
26 أيلول 2022 - 04:25
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إلقاء القبض على 17 فارًا من سرايا جونية

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إلقاء القبض على 17 فارًا من سرايا جونية
Lebanon News
تمكنت القوى الأمنية حتى الساعة من إلقاء القبض على 17 موقوفًا لبنانيين وسوريين من أصل 19 كانوا تمكنوا من الهروب ليل الجمعة من نظارة فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي، ولا تزال القوى الأمنية تعمل على ملاحقة فارين إثنين سوري ولبناني للقبض عليهم.
 
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