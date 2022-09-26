أمن وقضاء
26 أيلول 2022 - 04:25
26/09/2022 04:25:38
إلقاء القبض على 17 فارًا من سرايا جونية
إلقاء القبض على 17 فارًا من سرايا جونية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار القوى الأمنية,سرايا جونية,إلقاء القبض على 17 فارًا من سرايا جونية
LBCI News Lebanon
تمكنت القوى الأمنية حتى الساعة من إلقاء القبض على 17 موقوفًا لبنانيين وسوريين من أصل 19 كانوا تمكنوا من الهروب ليل الجمعة من نظارة فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي، ولا تزال القوى الأمنية تعمل على ملاحقة فارين إثنين سوري ولبناني للقبض عليهم.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
أمن وقضاء
سرايا جونية
القوى الأمنية
إقرأ أيضاً