إلقاء القبض على 17 فارًا من سرايا جونية

تمكنت القوى الأمنية حتى الساعة من إلقاء القبض على 17 موقوفًا لبنانيين وسوريين من أصل 19 كانوا تمكنوا من الهروب ليل الجمعة من نظارة فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي، ولا تزال القوى الأمنية تعمل على ملاحقة فارين إثنين سوري ولبناني للقبض عليهم.