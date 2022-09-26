إعتصام لمخلصي البضائع في المصنع إستنكارًا لاستمرار توقيف موظفين في الجمارك

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إعتصمت نقابات مخلصي البضائع ومالكي الشاحنات المبردة وغير المبردة والعاملين في منطقة المصنع الحدودية وأقفلوا البوابات الجمركية لفترة من الوقت، إستنكارًا لإستمرار توقيف ثلاثة مدراء عامين وموظفين في الجمارك اللبنانية على خلفية إنفجار المرفأ.وأكدوا تضامنهم مع الموقوفين، مطالبين بأبعاد السياسة عن هذا الملف واحقاق الحق، إذ لا يجوز الإستمرار بالمماطلة في هذا الملف وإدخاله في الزواريب السياسية.وأعلنوا أن تحركهم سيكون تصعيديًا في الأيام المقبلة، وسيقفلون بالكامل البوابات الجمركية في المصنع وينقلون تحركهم إلى بيروت.