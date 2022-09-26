أقدم على سرقة ATV من زحلة وعرضها على مواقع التواصل بغية بيعها ومفرزة زحلة القضائية توقفه ومساعديه

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بتاريخ 15-9-2022، إدعت أمام مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية ر. م. (من مواليد عام 1996، سورية الجنسية) ضد مجهول بجرم سرقة دراجة آلية "ATV" عائدة لها من مدينة زحلة.ونتيجة للمتابعة، وبناء على معلومات توافرت لدى المفرزة المذكورة عن قيام شخص مجهول بانتحال إسم "محمد علي نيحا" وعرض الـ“ATV" المسروق على مواقع التواصل الإجتماعي بهدف بيعه لأحد التجار في طرابلس.وعلى إثر ذلك، تم استدراج المشتبه به إلى بلدة الفرزل، حيث تم توقيفه وشخصين آخرين ساعداه في إخفاء الدراجة التي جرى ضبطها في غضون ساعات من تاريخ حصول السرقة، وهم كل من السوريين:ج. ك. (من مواليد عام 1997)ص. ع. (من مواليد عام 1998)ن. ع. (من مواليد عام 1988).وبالتحقيق معهم، إعترفوا بما نسب إليهم وأودعوا القضاء المختص بناء على إشارته بعد أن أعيدت الدراجة إلى مالكتها.