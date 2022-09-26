أمن وقضاء
26 أيلول 2022 - 08:33
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قوى الأمن: توقيف 18 شخصًا بجرائم مختلفة في أسبوع ضمن طرابلس

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قوى الأمن: توقيف 18 شخصًا بجرائم مختلفة في أسبوع ضمن طرابلس
Lebanon News
في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لتوقيف المطلوبين والمخلين بالأمن ضمن مدينة طرابلس، كثفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الإستعلامية والميدانية لتحديد هوية المطلوبين، ومن بينهم /18/ شخصًا من الجنسية اللبنانية، الفلسطينية، والسورية، جميعهم مطلوبين ومشتبه بهم بجرائم: تجارة أسلحة، سرقة، ترويج مخدرات، إطلاق نار، حيازة سلاح حربي دون ترخيص، تهديد، مقاومة رجال السلطة، نقل أسلحة وذخائر، أعمال مخلة بالآداب وتعاطي مخدرات.
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وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجودهم وتوقيفهم.

وفي خلال الفترة الممتدة بين 16-09-2022 و22-09-2022، وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة، نفذت دوريات شعبة المعلومات مداهمات وكمائن في مناطق: الميناء، الضم والفرز، القبة، البحصاص، والتل، وأسفرت عن توقيفهم. وجرى ضبط دراجات آلية، مخدرات، مسدسات حربية وسكاكين.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
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