أمن وقضاء
27 أيلول 2022 - 07:39
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اجتماع لمجلس القضاء الاعلى لتعيين قاض رديف في ملف انفجار المرفأ

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Lebanon News
عقد مجلس القضاء الاعلى اجتماعاً اليوم لتعيين القاضي الرديف في ملف انفجار مرفأ بيروت بعد أن فشل في المرة السابقة. 

وبدأ الاجمتاع من دون تطيير النصاب.
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