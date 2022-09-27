أمن وقضاء
27 أيلول 2022 - 07:39
27/09/2022 07:39:32
اجتماع لمجلس القضاء الاعلى لتعيين قاض رديف في ملف انفجار المرفأ
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LBCI News Lebanon
عقد مجلس القضاء الاعلى اجتماعاً اليوم لتعيين القاضي الرديف في ملف انفجار مرفأ بيروت بعد أن فشل في المرة السابقة.
وبدأ الاجمتاع من دون تطيير النصاب.
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