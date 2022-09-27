اجتماع لمجلس القضاء الاعلى لتعيين قاض رديف في ملف انفجار المرفأ

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LBCI News Lebanon

عقد مجلس القضاء الاعلى اجتماعاً اليوم لتعيين القاضي الرديف في ملف انفجار مرفأ بيروت بعد أن فشل في المرة السابقة.



وبدأ الاجمتاع من دون تطيير النصاب.