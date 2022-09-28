امرأة تقوم بتجارة المخدرات وتورط ابنها بعمليات لصالحها في قبضة الامن الداخلي

كشفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وبعد إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، هوية امرأة مجهولة تقوم بتجارة المخدرات وتخزينها وتوزيعها على المروجين.
وتدعى: ج. ب. (مواليد عام 1972، لبنانية).
وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة مداهمة لمنزلها في بلدة زكريت وتمكنت من توقيفها برفقة ابنها المدعو: - ج. ح. (مواليد عام 1991، لبناني).
وبتفتيش المنزل ضبطت بداخله ما يلي:
9 أكياس من مادة الماريجوانا زنتها حوالى 1.8 كلغ
54مظروفاً من مادة الكوكايين زنتها حوالى 191غ
35 علبة بلاستيكية تحتوي مادة الكوكايين زنتها حوالى 164غ
12علبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين زنتها حوالى 61غ
4علب كبيرة من مادة الكوكايين زنتها حوالى 88 غ
ميزان الكتروني حساس عدد 4
كمية من الأوراق والمظاريف النايلون الفارغة التي تستخدم في عملية توضيب المخدرات
مبالغ مالية وهواتف خليوية
باستماع (ج. ب.)، اعترفت بأنها تنشط في مجال تجارة وتوزيع وترويج المخدرات، كما تبيّن من خلال التحقيق تورط ابنها بعمليات تجارة وترويج المخدرات أيضا لصالح والدته.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.