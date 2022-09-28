امرأة تقوم بتجارة المخدرات وتورط ابنها بعمليات لصالحها في قبضة الامن الداخلي

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كشفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وبعد إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، هوية امرأة مجهولة تقوم بتجارة المخدرات وتخزينها وتوزيعها على المروجين.وتدعى: ج. ب. (مواليد عام 1972، لبنانية).وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة مداهمة لمنزلها في بلدة زكريت وتمكنت من توقيفها برفقة ابنها المدعو: - ج. ح. (مواليد عام 1991، لبناني).وبتفتيش المنزل ضبطت بداخله ما يلي:9 أكياس من مادة الماريجوانا زنتها حوالى 1.8 كلغ54مظروفاً من مادة الكوكايين زنتها حوالى 191غ35 علبة بلاستيكية تحتوي مادة الكوكايين زنتها حوالى 164غ12علبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين زنتها حوالى 61غ4علب كبيرة من مادة الكوكايين زنتها حوالى 88 غميزان الكتروني حساس عدد 4كمية من الأوراق والمظاريف النايلون الفارغة التي تستخدم في عملية توضيب المخدراتمبالغ مالية وهواتف خليويةباستماع (ج. ب.)، اعترفت بأنها تنشط في مجال تجارة وتوزيع وترويج المخدرات، كما تبيّن من خلال التحقيق تورط ابنها بعمليات تجارة وترويج المخدرات أيضا لصالح والدته.أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.