أمن وقضاء
28 أيلول 2022 - 11:51
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مروّجا مخدرات ينشطان في مناطق جبل لبنان وكسروان في قبضة وحدة الشرطة القضائية (صور)

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مروّجا مخدرات ينشطان في مناطق جبل لبنان وكسروان في قبضة وحدة الشرطة القضائية (صور)
Lebanon News
أوقفت وحدة الشرطة القضائية ي. س (مواليد عام 1961، لبناني) في محلة ضبية في كمين محكم، وذلك بعد توافر معلومات عن قيامه بترويج المخدرات، بحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.

وبتفتيش الموقوف، تم ضبط كميّة من مادة الكوكايين، وسلاح حربي نوع "كلاشينكوف" مع مماشط وذخيرة، وأكياس نايلون، واوراق بيضاء لتوضيب المخدرات، وميزان رقمي عدد /2/، ومصفاة، بالإضافة الى هاتفين خلوييّن، ومبلغ مالي.
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وفي سياق متصّل، تمكنت قوة من المجموعة الخاصة بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات المركزي، من توقيف المدعو: م. خ. (مواليد عام 1996، لبناني) في محلة بلونة، وتبيّن أنّه مطلوب بجرائم ترويج، وزراعة المخدرات.

وبتفتيشه، عُثر بحوزته على مسدّس حربي، وهاتفين خلوييّن، وكمية من مادتي الماريجوانا وحشيشة الكيف.
 
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