الجيش يتابع أعمال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في جرود عرسال ورأس بعلبك

الجيش يتابع أعمال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في جرود عرسال ورأس بعلبك

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LBCI News Lebanon

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"، متابعة أعمال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في جرود عرسال ورأس بعلبك باستعمال كلاب كاشفة للألغام من فوج الهندسة وبإشراف المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام.

متابعة أعمال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في جرود عرسال ورأس بعلبك باستعمال كلاب كاشفة للألغام من فوج الهندسة وبإشراف المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/5FZHSAWbK9 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 30, 2022