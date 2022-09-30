الجيش يتابع أعمال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في جرود عرسال ورأس بعلبك

متابعة أعمال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في جرود عرسال ورأس بعلبك باستعمال كلاب كاشفة للألغام من فوج الهندسة وبإشراف المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/5FZHSAWbK9
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 30, 2022
متابعة أعمال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في جرود عرسال ورأس بعلبك باستعمال كلاب كاشفة للألغام من فوج الهندسة وبإشراف المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/5FZHSAWbK9