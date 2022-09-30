أمن وقضاء
30 أيلول 2022 - 06:04
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الجيش يتابع أعمال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في جرود عرسال ورأس بعلبك

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الجيش يتابع أعمال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في جرود عرسال ورأس بعلبك
Lebanon News
أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"، متابعة أعمال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في جرود عرسال ورأس بعلبك باستعمال كلاب كاشفة للألغام من فوج الهندسة وبإشراف المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام.
 
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