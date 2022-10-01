أمن وقضاء
01 تشرين الأول 2022 - 04:14
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إحباط عملية هجرة عبر "مراكب الموت" وتوقيف عدد من المتورطين

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إحباط عملية هجرة عبر &quot;مراكب الموت&quot; وتوقيف عدد من المتورطين
Lebanon News
أوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي أشخاصا في كمين محكم في محلة العريضة كانوا يحضّرون لعملية تهريب أشخاص عبر البحر إلى إيطاليا  وهم أ. أ. (من مواليد عام ١٩٩٩، لبناني)، و. ع. س. (من مواليد عام ١٩٩٧، لبناني)، ع. أ. (من مواليد عام 1963، لبناني)، وذلك على متن سيارة نوع "مرسيدس"، وثناء توجّههم التي شاطئ البحر.
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وبالتّزامن، تمّ ضبط كميّة من المازوت معبّأة في "غالونات" ومجهّزة ليتم وضعها على متن المركب، مع كميات من المواد الغذائية، وذلك على شاطئ البحر في محلّة الشيخ زناد.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة التحضير لعملية تهريب أشخاص عبر البحر، بالاشتراك مع آخرين، إلى إيطاليا.

وأجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل لا يزال مستمراً لتوقيف باقي المتورطين.
 
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