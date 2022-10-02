توقيف موزّع مخدرات وأحد المروّجين في الضبية والروضة

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رصدت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي شبكة تقوم بنقل المخدرات من البقاع إلى بيروت بغية توزيعها على المروّجين وترويجها لعدد كبير من الزبائن، ومن بين أفراد هذه الشبكة كل من اللبنانيَّين ع. أ. (مواليد عام 1992) (موزع)، ن. ب. (مواليد عام 1994) (مروّج)، ومطلوب بموجب بلاغ مذكّرة توقيف، وبلاغ قرار جزائي.وأوقفت دوريات الشعبة الأول بكمين محكم في محلة الروضة أثناء قيامه بنقل وتوزيع كميات من المخدرات على المروجين على متن سيارة نوع "ب. ام" مثبّت عليها لوحات مزوّرة تم ضبطها، كما تمّت مداهمة منزل الثاني في محلة الضبية وتوقيفه في داخله.وبتفتيشهما، ضُبط بحوزة الموزّع /500/ غ من مادة الماريجوانا، و/630/ غ من مادة حشيشة الكيف، و/75/ غ من مادة السالفيا، و/6/ مظاريف من مادة الكوكايين زنتها حوالي /320/ غ، و/3/ مظاريف من مادة الباز زنتها حوالي /32/ غ، ومظروف بداخله حبوب كبتاغون زنتها حوالي /11/ غ، ومسدس أميري، ومبلغ /50/ دولار أميركي مزيّف، و /3/ هواتف خلويّة، ومبلغ مالي، كما ضبط بحوزة الثاني هاتفين خلويين.أما بتفتيش منزل الأخير في الضبية فعُثر على /4/ أكياس من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /2435/ غ، وكيسين نايلون من مادة الماريجوانا زنتها حوالي /185/ غ، ومظروف نایلون بداخله /3/ حبوب مخدرة نوع XTC،‏ وحقيبة بداخلها مادة حشيشة الكيف زنتها /261/ غ، ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات، ومیزان حسّاس، ودفترین ورق لف سجائر، و/7/ إيصالات تحويل أموال، و/4/ هواتف خلوية، ومبلغ مالي.وبالتحقيق معهما، اعترف الاول بقيامه بنقل كميات من المخدرات من البقاع الى بيروت وتوزيعها على المروجين الذين ينشطون لصالح أحد التجار، واعترف أنه ينشط منذ حوالي /6/ أشهر.كما اعترف الثاني انه ينشط في مجال تجارة وترويج المخدرات لحسابه الخاص منذ حوالي السنتين في منزله، وأضاف أنه يستلم كميات المخدرات من الموزع (ع، ا.).