توقيف مطلوب وضبط كمية من الأسلحة والذخائر في بعبدات (صورة)

توقيف مطلوب في بعبدات

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LBCI News Lebanon

دهمت قوة من الجيش منزل المطلوب ج. ز في بلدة بعبدات، حيث أوقفته وضبطت بندقية كلاشنكوف، ومسدسين حربيين، و٤ بنادق صيد، وكمية من الذخائر مختلفة العيارات.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.