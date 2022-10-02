أمن وقضاء
02 تشرين الأول 2022 - 08:15
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توقيف مطلوب وضبط كمية من الأسلحة والذخائر في بعبدات (صورة)

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توقيف مطلوب وضبط كمية من الأسلحة والذخائر في بعبدات (صورة)
Lebanon News
دهمت قوة من الجيش منزل المطلوب ج. ز في بلدة بعبدات، حيث أوقفته وضبطت بندقية كلاشنكوف، ومسدسين حربيين، و٤ بنادق صيد، وكمية من الذخائر مختلفة العيارات.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
 
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