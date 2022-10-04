الجمارك تضبط ١٠ أطنان من الأجبان المعلبة الفاسدة وغير الصالحة للأكل

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ضبطت عناصر الجمارك ما بين منطقة شتورا ومحلة الجاموس في الضاحية الجنوبية ١٠ أطنان من الأجبان المعلبة الفاسدة وغير الصالحة للأكل.وفي التفاصيل، فقد ضبطت دورية من مكافحة شتورة في الجمارك فانًا محملًا بمئتين وخمسين صندوقًا كرتونيًا من الأجبان المعلبة. وبعد الكشف عليها، تبين أنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك.وبالتحقيق مع السائق، تبين أن البضاعة منقولة من مستودع في محلة الجاموس لبيعها في أسواق البقاع.وعلى الأثر، تحركت دورية لشعبة المكافحة البرية في بيروت ودهمت المستودع لصاحبه المدعو ح.ج. حيث ضبطت كمية كبيرة جدًا من الأجبان الفاسدة نفسها وتمت مصادرتها، وبلغت الكمية الإجمالية عشرة أطنان موضبة بألفي صندوق، حمولة خمس شاحنات من نوع بيك.وفي معلومات للـLBCI، فإن الجبنة مستوردة من مصر ولم يعرف بعد ما إذا كانت دخلت بطريقة شرعية أم لا.