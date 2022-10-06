أمن وقضاء
06 تشرين الأول 2022 - 04:34
06/10/2022 04:34:38
اطلاق نار ليلا على محطة محروقات في وادي الريحان - عكار
إليكم تفاصيل ما حصل...
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LBCI News Lebanon
أطلق مجهولون النار من أسلحة حربية ليلا، على محطة للمحروقات في وادي الريحان - عكار، ما تسبب بتحطيم زجاج الواجهات الخارجية للمحطة وإقتصرت الأضرار على الماديات.
وباشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف مسببات ما حصل وهوية مطلقي النار.
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