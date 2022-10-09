الجيش: زورق حربي تابع للجيش الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة

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LBCI News Lebanon

أقدم زورق حربي تابع للجيش الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 259 متراً ولمدة 35 دقيقة.



تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.