أمن الدولة: في صيدا ترويج عملة مزورة من فئة المائة دولار

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LBCI News Lebanon

اوقفت دورية من مكتب امن الدولة في صيدا المدعو ح. س. عند الكورنيش البحري في صيدا بتهمة ترويج عملة مزورة من فئة المئة دولار وقد ضبطت بحوزته اوراق نقدية مزورة من نفس الفئة.



احيل الموقوف الى القضاء المختص لاجراء المقتضى.