أمن وقضاء
16 تشرين الأول 2022 - 13:37
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المواطنون الاسرائيليون يسوحون في بلدة الغجر المحتلة بسلام وأمان وبأعداد كبيرة…

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Lebanon News
المواطنون الاسرائيليون يستمتعون بنبع الوزاني ويجلسون على كتفه في بلدة الغجر... 

من يرصد البلدة المحتلة بشطريها السوري واللبناني يلحظ أعدادا كبيرة من الاسرائيليين الذين يأتون للسياحة الى هذا البلدة الحدودية المتنازع عليها مع لبنان... 
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