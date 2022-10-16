المواطنون الاسرائيليون يسوحون في بلدة الغجر المحتلة بسلام وأمان وبأعداد كبيرة…

إليكم التفاصيل

Lebanon, news ,lbci ,أخبار اسرائيل,الفجر المحتلة,إليكم التفاصيل

LBCI News Lebanon

المواطنون الاسرائيليون يستمتعون بنبع الوزاني ويجلسون على كتفه في بلدة الغجر...



من يرصد البلدة المحتلة بشطريها السوري واللبناني يلحظ أعدادا كبيرة من الاسرائيليين الذين يأتون للسياحة الى هذا البلدة الحدودية المتنازع عليها مع لبنان...