أمن وقضاء
17 تشرين الأول 2022 - 13:28
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وفاة المصاب في إشكال حولا والجيش يعمل على توقيف مطلق النار

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وفاة المصاب في إشكال حولا والجيش يعمل على توقيف مطلق النار
Lebanon News
توفي ح. ح. متأثرًا بجروحه بعد تعرضه للإصابة بطلق ناري خلال إشكال عائلي في بلدة حولا، حيث تسود حالة من التوتر، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
 
وقامت وحدات الجيش بضرب طوق أمني في المكان، كما أنها تعمل على توقيف مطلقي النار.
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