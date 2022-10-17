أمن وقضاء 17 تشرين الأول 2022 - 13:28 17/10/2022 13:28:58 وفاة المصاب في إشكال حولا والجيش يعمل على توقيف مطلق النار

وفاة المصاب في إشكال حولا والجيش يعمل على توقيف مطلق النار

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LBCI News Lebanon

توفي ح. ح. متأثرًا بجروحه بعد تعرضه للإصابة بطلق ناري خلال إشكال عائلي في بلدة حولا، حيث تسود حالة من التوتر، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وقامت وحدات الجيش بضرب طوق أمني في المكان، كما أنها تعمل على توقيف مطلقي النار. الإعلان

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