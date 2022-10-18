الجيش: زورق معاد خرق المياه الاقليمية قبالة رأس الناقورة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,الجيش,الجيش: زورق معاد خرق المياه الاقليمية قبالة رأس الناقورة

LBCI News Lebanon

أقدم زورق حربي اسرائيلي ، يوم امس، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالي 222 مترا ولمدة 62 دقيقة، بحسب الجيش اللبناني.



وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.