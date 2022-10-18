قوى الأمن: توقيف عصابة سرقة سيارات تنشط في محافظتي جبل لبنان وبيروت

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بتاريخ 7-10-2022، توافرت معلومات لدى مخفر بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي حول إقدام أشخاص مجهولين على سرقة سيارات في المنطقة وجوارها.وعلى الفور، ومن خلال المتابعة المكثفة، تمكنت دورية من هذا المخفر من توقيف كل من اللبنانيين:- م. خ. ك. (مواليد عام ١٩٨٥)- ن. م. (مواليد عام ١٩٨٩)- م. ع. ك. (مواليد عام ١٩٩٢)- أ. م. (مواليد عام ٢٠٠١)وضبطت/٣/ سيارات من نوع: "تويوتا"، "كيا ريو" و"مرسيدس"، كانوا يعملون على سرقتها.وباستماعهم، إعترفوا بما نسب إليهم وبقيامهم سابقًا بسرقة /3/ مركبات آلية من نوع: "غولف"، "رينو رابيد" و"فان" من محلة الأشرفية، وبنقلها إلى محافظة الشمال، بالإشتراك مع شخص آخر، والعمل مستمر لتوقيفه.والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.