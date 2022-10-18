أمن وقضاء
18 تشرين الأول 2022 - 10:49
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قوى الأمن: توقيف سارق منازل ومحال تجارية بواسطة الكسر والخلع بكمين محكم في برج حمود

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قوى الأمن: توقيف سارق منازل ومحال تجارية بواسطة الكسر والخلع بكمين محكم في برج حمود
Lebanon News
بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل المنازل والمحال التجارية في محافظة جبل لبنان وبخاصة في مناطق المتن من قبل شخص مجهول الهوية، كثفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي جهودها الميدانية والإستعلامية لتحديد هوية منفذ عمليات السرقة المذكورة.

وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة التي أجرتها الشعبة، تمكنت من تحديد هويته وتبين أنه من أصحاب السوابق بقضايا سرقة ومخدرات، ويدعى:
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ب. أ. (من مواليد عام ١٩٩٨، لبناني). وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.

وبتاریخ 10-10-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة برج حمود، نتج عنه توقيف المشتبه به.

وبالتحقيق معه، إعترف أنه نفذ أكثر من /10/ عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل المنازل والمحال التجارية وذلك منذ حوالى /3/ أشهر، وأنه يقوم ببيع المسروقات داخل مخيم صبرا وشاتيلا، كما اعترف بتعاطي المخدرات نوعي هيرويين وريفوتريل.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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