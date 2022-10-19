احباط محاولة تهريب مخدرات عبر البحر قبالة شاطئ العبدة

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LBCI News Lebanon

أحبطت القوات البحرية اللبنانية محاولة تهريب مخدرات عبر البحر قبالة شاطئ العبدة- عكار وضبطت كمية منها.



كما أوقفت ثلاثة أشخاص كانوا على متن زورق في جوار الشاطئ المذكور للاشتباه بتورطهم في العملية.