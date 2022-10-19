أمن وقضاء
19 تشرين الأول 2022 - 08:06
19/10/2022 08:06:16
احباط محاولة تهريب مخدرات عبر البحر قبالة شاطئ العبدة
احباط محاولة تهريب مخدرات عبر البحر قبالة شاطئ العبدة
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LBCI News Lebanon
أحبطت القوات البحرية اللبنانية محاولة تهريب مخدرات عبر البحر قبالة شاطئ العبدة- عكار وضبطت كمية منها.
كما أوقفت ثلاثة أشخاص كانوا على متن زورق في جوار الشاطئ المذكور للاشتباه بتورطهم في العملية.
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