أمن وقضاء
19 تشرين الأول 2022 - 08:06
Back

احباط محاولة تهريب مخدرات عبر البحر قبالة شاطئ العبدة

احباط محاولة تهريب مخدرات عبر البحر قبالة شاطئ العبدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار عكار,مخدرات,احباط محاولة تهريب مخدرات عبر البحر قبالة شاطئ العبدة
episodes
احباط محاولة تهريب مخدرات عبر البحر قبالة شاطئ العبدة
Lebanon News
أحبطت القوات البحرية اللبنانية محاولة تهريب مخدرات عبر البحر قبالة شاطئ العبدة- عكار وضبطت كمية منها. 

كما أوقفت ثلاثة أشخاص كانوا على متن زورق في جوار الشاطئ المذكور للاشتباه بتورطهم في العملية.
 
 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً