أمن وقضاء
20 تشرين الأول 2022 - 07:23
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وزير الداخلية: ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون في مرفأ بيروت مخبأة داخل محدلة

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وزير الداخلية: ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون في مرفأ بيروت مخبأة داخل محدلة
Lebanon News
غرّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر حسابه الخص في تويتر قائلا: "إنجاز جديد للأجهزة الأمنية في إطار مكافحة تهريب المخدرات، فتمكنت شعبة مكافحة المخدرات في إدارة الجمارك من ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون في مرفأ بيروت مخبأة داخل محدلة كان منوي تصديرها الى السودان كوجهة أولى.

وعلى الأثر، اوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المتورط الرئيسي "خ.س" وهو سوري الجنسية استخدم هوية مزورة لبنانية في اتمام معاملات الشحنة.
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وبعد تفتيش محتوى الشحنة المذكورة عثر بداخلها على ١٦٥ كيلوغراما من الكبتاغون اي ما يعادل المليون حبة.
المتابعة مستمرة لكشف تفاصيل العملية."
 
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