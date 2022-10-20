أمن وقضاء
20 تشرين الأول 2022 - 08:37
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مفرزة النبطيّة القضائيّة تلقي القبض على شخصين حاولا سرقة احد المنازل في الجنوب

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مفرزة النبطيّة القضائيّة تلقي القبض على شخصين حاولا سرقة احد المنازل في الجنوب
Lebanon News
تمكّنت عناصر مفرزة النبطيّة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، من تحديد هويّتَي شخصين حاولا الدّخول إلى منزل أحد المواطنين في إحدى البلدات الجنوبيّة بواسطة الكسر والخلع، بهدف السرقة.
من خلال المتابعة، تمّ تحديد مكان وجود المشتبه فيهما، حيثُ جرى توقيفهما من قِبل إحدى دوريّات المفرزة، وهما كل من:
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-    ع. ح. (مواليد عام 1993، لبناني)
-     ع. ق. (مواليد عام 1999، لبناني)
بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بأفعال جرمية وسرقات متعدّدة، آخرها في إحدى بلدات النبطية بالاشتراك مع آخر، كما تبيّن أنهما مطلوبان للقضاء بجرائم مخدّرات. 
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.
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