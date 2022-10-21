أمن الدولة في الشمال توقف عصابة لتهريب البشر

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تمكنت دورية من أمن الدولة تابعة لمديرية الشمال الإقليمية من توقيف السوريين (م.ع) و(ب.ح)، وذلك لمشاركتهما في أعمال تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، بالإضافة إلى قيام الأول بأعمال تعاطي وترويج مخدرات، وقيامه بسرقات مختلفة مع عصابة يؤلفها في منطقة الشمال.وأحيل الموقوفان إلى الجهات المعنية للتوسع في التحقيق.وتجدر الإشارة إلى أن هذه التوقيفات حصلت إستكمالًا لتوقيف سابق بحق أحد أهم الأشخاص المتورطين بالتهريب عبر البحر، نفذها مكتب أمن الدولة في المنية منذ فترة قصيرة، ولا تزال التحقيقات جارية معه حتى اليوم بإشراف القضاء، والتي تعتبر مثمرة جدًا من ناحية الإستحصال على معلومات مهمة ساهمت حتى الساعة بالكشف عن عمليات تهريب عديدة قد تم تفشيلها.